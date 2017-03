Calciomercato Milan, addio Romagnoli in estate?

25/03/2017 09:45

CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI / Attento Milan, Alessio Romagnoli potrebbe decidere di cambiare aria in estate. L'allarme è lanciato questa mattina dalle colonne di 'Tuttosport': il difensore ex Roma potrebbe decidere di cambiare aria in estate nell'eventualità in cui non si faccia presto chiarezza sul futuro societario del club rossonero.

In estate, il Milan ha rifiutato un'offerta del Chelsea pari a 50 milioni di euro per il giocatore. Un nuovo assalto potrebbe incrinare le convinzioni di una società senza una guida sicura e, soprattutto, del giocatore, pronto ad accogliere un nuovo tentativo.

S.D.