Calciomercato Napoli, da Traoré a Suarez: nuovi arrivi sulle fasce

25/03/2017 09:38

CALCIOMERCATO NAPOLI RASHICA TRAORE SUAREZ / L'età media del Napoli si è abbassata grazie allo scorso calciomercato estivo, che ha portato nuovi talenti a centrocampo, come Diawara e Zielinski, oggi titolari azzurri, decisamente giovani.

Lo stesso potrebbe accadere nel reparto offensivo al termine di questa stagione, con Sarri che si ritroverebbe tra le mani nuove alternative al gruppo di 'piccoletti' attualmente a disposizione. In tre lì davanti creano un tridente da 84 anni, che potrebbe subire modifiche forzate dettate dal mercato in uscita.

Dries Mertens è al centro delle attenzioni di molti club e potrebbe davvero dire addio ai colori azzurri. Si lavora al suo rinnovo ma la situazione per ora pare in fase di stallo. Che resti o meno il belga però, Giuntoli dovrà guardare al futuro delle fasce e, come riportato dal 'Corriere dello Sport', sono due i nomi nel suo mirino.

Si tratta di Rashica del Vitesse, visionato a settembre dagli osservatori del Napoli, così come di Bertrand Traoré dell'Ajax. De Laurentiis ha però un vero e proprio pallino fisso, ovvero Denis Suarez, attaccante di proprietà del Barcellona, che ammaliò il presidente azzurro nel doppio match contro il Villarreal.

L.I.