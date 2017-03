Calciomercato Juventus, sfida al Barcellona per il 'nuovo' Neymar

25/03/2017 09:26

CALCIOMERCATO JUVENTUS VINICIUS JR / La sfida tra Juventus e Barcellona 'balla' tra Champions League e calciomercato: come si legge sulle colonne dell'edizione odierna di 'Tuttosport', la società bianconera è pronta a battagliare col club blaugrana per l'acquisto di Vinicius Jr, attaccante classe 2000 del Flamengo che ha stregato gli osservatori juventini in occasione del Sub 20. Si tratta di un attaccante esterno, destro di piede che ama partire dalla fascia sinistra; in patria è stato già ribattezzato il 'nuovo Neymar' ed è valutato ben 30 milioni di euro.

S.D.