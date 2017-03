Milan, da Suso a Gomez: tre indisponibili per Montella

25/03/2017 09:02

MILAN SUSO BERTOLACCI / Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali il Milan affronterà il Pescara in trasferta. La formazione di Montella dovrà però tenere in considerazione lo stato fisico di alcuni elementi della sua rosa. Suso ad esempio si sta allenando a parte e, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', le sue condizioni sono migliorate. Lesione al bicipite femorale della coscia destra per lui, che contro il gruppo di Zeman quasi certamente non ci sarà. L'esterno è atteso in campo per il prosismo 9 aprile, data del match contro il Palermo.

Notizie poco esaltanti anche per Bertolacci che, dopo la sostituzione lampo contro il Genoa, dovrà saltare anche la prossima sfida. Infine resta da valutare la condizione fisica di Gustavo Gomez, che in allenamento con il Paraguay ha subito una lesione muscolare alla coscia sinistra. I prossimi test potranno consentire una stima sui tempi di recupero.

L.I.