Calciomercato Inter, da Brozovic a Perisic: Mourinho all'assalto

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

25/03/2017 08:30

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC PERISIC / Il Manchester United di Josè Mourinho bussa (due volte) alla porta dell'Inter: ieri sera, lo 'Special One' era a Zagabria per assistere alla partita tra Croazia e Ungheria. Ivan Perisic era squalificato, ma l'allenatore portoghese ha osservato con attenzione Marcelo Brozovic. Inoltre, il blitz - si legge sul 'Corriere dello Sport' - è servito per incontrare Mijatovic, agente di calciomercato specializzato nell'area dei Balcani e molto vicino a Ramadani (divenuto da qualche mese l'agente di Perisic).

Per l'esterno offensivo nerazzurro, i 'Red Devils' sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro, ma la risposta interista si preannuncia negativa. Secondo il quotidiano sportivo, la valutazione del cartellino di Perisic in casa Inter sarebbe pari a non meno di 60 milioni. Decisiva sarà la volontà del giocatore: a fine stagione è già previsto un incontro tra dirigenza nerazzurra e Ramadani per discutere l'eventuale adeguamento del contratto.