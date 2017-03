Calciomercato Juventus, Verratti: "Grande progetto al PSG, resto in Francia"

25/03/2017 00:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI PSG BARCELLONA / La sfida tra Juventus e Barcellona sembrava doversi estendere al campo e toccare il terreno del calciomercato. Ma probabilmente in quest'ultimo ambito lo scontro sarà (forse) solo rimandato. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse di entrambi i club per Marco Verratti, playmaker azzurro che piace anche all'Inter e al Bayern Monaco.

Quarantotto ore fa il suo agente, Marco Di Campli, aveva aperto uno spiraglio all'addio alla Francia ma - al termine della gara odierna tra Italia e Albania - è lo stesso Verratti a fare chiarezza sul suo futuro: "Barcellona? No, sto bene a Parigi: c’è un grande progetto e credo che anche l’anno prossimo giocherò ancora lì", ha ammesso ai microfoni di 'Sky Sport'.

D.G.