Italia-Albania, Buffon: "Abbiamo dovuto superare qualche difficoltà stasera"

25/03/2017 00:35

ITALIA ALBANIA BUFFON / Il giorno della sua millesima presenza in carriera Gigi Buffon lo ha festeggiato con una vittoria. Al termine di Italia-Albania, finita 2-0 per gli azzurri, il portiere ha preso la parola a 'Sky Sport': "Abbiamo dovuto superare qualche difficoltà, viste le occasioni che ha creato l'Albania. Per fortuna non abbiamo pagato dazio. I vecchietti servono ancora? Oltre a dare un contributo importante in campo, dobbiamo trasmettere la giusta mentalità ai più giovani. La sospensione? E' stato veramente un peccato. Durante tutta la gara c'erano stati dei momenti molto belli. Poi come capita spesso c'è sempre un gruppetto di persone al quale non sta bene questa sportività e trovano il modo peggiore per salire alla ribalta".

D.G.