Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: le ultime su Rodrigo Caio

ESCLUSIVO

Michele Spuri e Daniele Trecca

25/03/2017 07:17

CALCIOMERCATO ROMA RODRIGO CAIO / In attesa di capire quale sarà il futuro di Luciano Spalletti, in casa Roma si iniziano a studiare i colpi per la prossima stagione. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un interessamento per Rodrigo Caio, difensore brasiliano classe ’93 di proprietà del San Paolo, già anticipato dalla nostra redazione nelle scorse settimane. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il centrale verdeoro è un nome che piace, ma trattative vere e proprie non si sono registrate, visto che prima i giallorossi dovranno capire se riusciranno ad accedere alla fase a gironi di Champions League. In base al piazzamento finale in campionato, verranno fatte anche la valutazioni del caso su possibili cessioni, anche se quella di Manolas appare quasi scontata.

Calciomercato Roma, esclusivo Rodrigo Caio

Da non sottovalutare, inoltre, come il club brasiliano abbia già ceduto Lyanco, per il quale il Torino ha superato la concorrenza della Juventus. E' difficile che il club tricolor possa trattare un’altra cessione ora, a pochi giorni dalle elezioni. Dopo Pasqua, il club brasiliano dovrà scoprire, infatti, chi sarà il prossimo presidente (uno tra Pimenta e l'attuale numero uno Leco) e nessuno dei due 'partiti' vuole arrivare a tale evento accompagnato dalle voci di mercato inerenti la cessione di un pezzo così pregiato. Il contratto di Rodrigo Caio scadrà ad ottobre 2018, e le vicende elettorali hanno congelato anche le trattative intraprese nei giorni scorsi per l'adeguamento contrattuale del difensore.