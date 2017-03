FOTO - Italia-Albania, record Buffon: arriva la maglia celebrativa!

25/03/2017 00:10

ITALIA-ALBANIA BUFFON RECORD PRESENZE / Quella odierna non è stata una gara come tutte le altre per Gigi Buffon. Nella gara tra Italia e Albania il portiere azzurro ha tagliato il prestigioso traguardo delle 1000 presenze in carriera, tra club e nazionale. Un evento che lo staff azzurro ha voluto festeggiare regalandogli una maglia celebrativa creata ad hoc per festeggiare la vittoria... ma soprattutto il suo ennesimo record!

D.G.