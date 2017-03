24/03/2017 23:43

ITALIA ALBANIA IMMOBILE / Il 'magic moment' di Ciro Immobile prosegue anche in Nazionale. L'attaccante della Lazio ha trovato la via della rete anche questa sera contro l'Albania, raddoppiando per l'Italia e chiudendo il match: "Siamo sempre sul pezzo! la partita di oggi non era semplice, ma siamo riusciti a vincere. Tre punti fondamentali per noi", le sue parola a 'Rai Sport' nel postgara.

D.G.