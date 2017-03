Italia-Albania, De Biasi: "Addolorato per i fumogeni. Dimissioni? Vediamo..."

24/03/2017 23:32

ITALIA ALBANIA DE BIASI / E' un Gianni De Biasi amareggiato quello che si presenta nella conferenza stampa del postgara al termine di Italia-Albania. "Dal punto di vista tecnico e tattico abbiamo fatto una buona gara - ha esordito il ct dei balcanici - La mia squadra ha fatto bene dal punto di vista dell'impegno. Non siamo dal punto di vista fisico nel nostro momento migliore. Perdiamo 2-0 e torniamo a casa un scontenti. Mi è dispiaciuto molto per il lancio dei fumogeni. Ho visto un'altra realtà che non avevo visto in questi cinque anni. Colpito e addolorato per quanto ho visto, mi dispiace davvero. Ipotesi dimissioni? No, ancora è presto, facciamo passare questa notte, poi parlerò con il presidente". Prima della nomina di Ventura, De Biasi è stato vicino a sedere sulla panchina della stessa Italia.

D.G.