Irlanda-Galles, infortunio shock per Coleman

24/03/2017 23:30

IRLANDA GALLES INFORTUNIO COLEMAN / Attimi di terrore in campo all'Avisa Stadium di Dublino. Al minuto 69' della sfida tra Irlanda e Galles, il gallese Taylor entra con un intervento killer su Seamus Coleman, centrocampista classe '88 dell'Everton. Il giocatore è stato portato fuori in barella e lo staff medico lo ha subito soccorso ricorrendo anche all'utilizzo delle bombolo d'ossigeno. Dall'ospedale, le prime indiscrezioni parlano di frattura alla gamba. Per Taylor, nel frattempo, inevitabile il cartellino rosso estratto dall'arbitro italiano Nicola Rizzoli.



L.P.