Calciomercato Palermo, Ballardini puntualizza: "Mai stato vicino al ritorno"

25/03/2017 06:27

PALERMO BALLARDINI ZAMPARINI / Presente all'evento 'La Marsa Football Conference', l'ex tecnico del Palermo Davide Ballardini ha parlato della situazione che si vive in casa rosanero e di un suo possibile ritorno: "Non mi ha contattato nessuno - ha subito specificato - Quando vengo accostato al Palermo mi viene sempre la pelle d'oca. Sono molto legato al Palermo. Dispiace che si trovi in questa situazione. Zamparini ha detto che il Palermo con me avrebbe 8-10 punti in più? Sono grato al presidente, è una persona alla quale devo molto. Io ho svolto bene il mio lavoro.

Perché questa squadra ha punti in meno rispetto al potenziale? Magari le componenti devono tutte pedalare nella stessa direzione e non sempre è successo. I tifosi si sono sentiti abbandonati da me? Io e il presidente dopo il mercato di agosto, ma non per la squadra perché credo che questa squadra si possa salvare, non eravamo d’accordo. Per quello che pensava Zamparini, per quello che pensavo io, non eravamo d’accordo. Quando non si va d'accordo è giusto che ognuno percorra la sua strada. E la mia strada era quella di ringraziare il presidente e smettere di lavorare per lui. Miei rifiuti? Il presidente è quello. Quando prendi una decisione… mi conoscete, sono fatto così. Ci siamo sentiti più volte, ma non sono mai stato vicino ad un ritorno“.

D.G.