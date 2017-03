Calciomercato Roma, De Rossi: "Io e Totti ancora qui? Non lo so"

24/03/2017 23:24

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI TOTTI FUTURO / Francesco Totti e Daniele De Rossi sulla stessa barca. Le due bandiere della Roma, infatti, sono accomunate dal fatto di avere entrambi il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Sulla questione ha parlato il centrocampista, al termine di Italia-Albania: "Il mio futuro è la prossima partita, ora sono concentrato sulla prossima partita e sul prossimo allenamento, viverla così è veramente piacevole", ha spiegato De Rossi ai microfoni di 'Rai Sport'.

In seguito il numero 16 giallorosso ha aggiunto a 'Sky Sport': "Chi tra me e Totti alla Roma l'anno prossimo? Non lo so. Di sicuro tutti e due tiferemo per la Roma, lo facciamo da sempre e continueremo sempre. Posso parlare anche per lui in questo senso, la Roma è tutto, è il bene fondamentale. Se mi hanno chiamato per il rinnovo? Di questa cosa non parlo più qui".

D.G.