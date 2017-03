Italia-Albania, Verratti fa squadra: "Siamo forti! Io e Pirlo..."

24/03/2017 22:57

ITALIA ALBANIA VERRATTI / Marco Verratti accende la luce al 'Barbera'. Brilla il gioiello abruzzese in Italia-Albania, ed al termine del match commenta ai microfoni della 'Rai': "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma l'avevamo preparata molto bene. L'Italia è forte perché rispettiamo tutte le avverarie, iniziamo sempre come se di fronte ci sia una grandissima squadra. Potevamo segnare di più, però l'importante è aver vinto. Se è la mia squadra? Credo sia la squadra di tutti e credo che ognuno di noi debba giocare al 100%. Siamo contenti, sia della mia prestazione che della squadra. Studio da nuovo Pirlo? Abbiamo due stili differenti, qui gioco molto diversamente dal Psg. Spero di fare presto quello che mi chiede il mister. Sconfitta col Barcellona? Penso che anche dalle sconfitte si impari molto, per me è stata una grande delusione però è il calcio e da quella partita ho capito che bisogna giocare sempre al 100%. Stasera era importante vincere stasera per restare in scia alla Spagna".



L.P.