Italia-Albania, buone notizie dallo steward trasportato in ospedale

24/03/2017 23:08

ITALIA ALBANIA STEWARD CONDIZIONI / Buone notizie dal 'Barbera'. Nel corso di Italia-Albania uno steward è stato trasportato all'ospedale durante i disordini del secondo tempo che hanno portato alla sospensione del match. Come riporta 'Rai Sport', l'addetto alla sicurezza è stato subito medicato e non ha riportato ferite, solo uno stordimento dovuto al petardo esplosogli vicino oltre al grande spavento per l'accaduto.

D.G.