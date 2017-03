Qualificazioni Mondiali, Spagna-Israele 4-1: tutto facile per le 'Furie Rosse'

24/03/2017 22:29

QUALIFICAZIONE MONDIALI SPAGNA ISRAELE / Tutto facile per la Spagna: al 'Molinon' le 'Furie Rosse' hanno steso l'Israele con un netto 4-1. Ad aprire le danze ci ha pensato David Silva dopo appena 13 minuti di gioco. Raddoppio arrivato in chiusura di primo tempo grazie a Vitolo, mentre ad inizio ripresa ci ha pensato Diego Costa a triplicare. Ad un quarto d'ora dalla fine Rafaelov ha cercato di riportare in gara i suoi, ma all'88esimo Isco ha chiuso definitivamente la contesa calando il poker spagnolo. Tre punti che fanno salire la truppa di Lopetegui a quota 13 punti, con 19 gol realizzati ed appena 2 subiti.

Spagna-Israele 4-1: 13' Silva (S), 45+1' Vitolo (S), 51' Diego Costa (S), 76' Rafaelov (I), 88' Isco (S)

CLASSIFICA: Spagna 13, Italia 10*; Israele 9; Albania 6*; Macedonia 3, Liechtenstein 0.

*Gara ancora in corso

D.G.