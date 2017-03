Calciomercato Inter, Jovetic: "Con de Boer e Pioli non è stato facile. Spero di restare al Siviglia"

24/03/2017 22:22

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC SIVIGLIA / Il suo impatto con la Liga è stato più che positivo. In 11 presenze con Siviglia Stevan Jovetic ha messo a referto 3 gol e altrettanti assist. Intervistato dalla rivista ufficiale del club il montenegrino - trasferito in Andalusia a gennaio in prestito dall'Inter - ha parlato di questi suoi primi mesi in Spagna, ma anche del suo futuro. Questi i passaggi principali dell'intervista:

SIVIGLIA - “Ho parlato con molta gente che giocò qui, con Banega, Medel, Kondogbia e anche con Nasri e tutti mi hanno parlato molto bene del Siviglia, della squadra, dell’ambiente, dei tifosi di tutto. Anche io lo seguivo, mi piaceva come giocava, è un calcio bello da vedere, con tanti gol. E’ una squadra offensiva che è la mia caratteristica e per questo ho deciso di venire qui. Ero alle Maldive con la mia compagna e mi chiamò il mio agente dicendomi che c’erano delle offerte, tra cui il Siviglia. Io gli dissi che era una buona squadra e che la Liga mi è sempre piaciuta. Sono andato a vedere il calendario del Siviglia, quando vidi il Real Madrid tre volte in 15 giorni dissi: voglio andare al Siviglia".

FUTURO - "Sì, mi piacerebbe che il Siviglia esercitasse l’opzione per me. Mi sento bene qui, sono felice e spero di rimanere".

INTER – "Sono stati sei mesi difficili, avevo però la Nazionale dove giocavo sempre. Ho fatto 3 gol e 4 assist in quattro partite, è stato importante per me. Mi allenavo al 100% e avevo anche il mio allenatore privato con cui lavoravo tutti i giorni. Per questo mi sento bene fisicamente. Non è facile arrivare da sei mesi dove si gioca poco e giocare ogni tre giorni, ma mi sento bene. Sono felice, i compagni mi hanno accolto bene e voglio sfruttare questa occasione. Non ero preso in considerazione da de Boer e Pioli? Non è bello a livello mentale, ma così devi lavorare tanto e credere in te stesso. Se gli altri non credono in te non è importante. Gli altri possono credere o no in te, ma se non ci credi tu è finita. Si è visto con la Nazionale: non ho giocato per due mesi, sono andato in Nazionale e ho segnato. Ero sempre pronto, mi allenavo come non mai e sapevo che tutto sarebbe tornato prima o poi".

D.G.