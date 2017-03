Italia-Albania, fumogeni in campo: l'arbitro sospende la partita

24/03/2017 22:05

ITALIA ALBANIA FUMOGENI / Uno spettacolo rovinato da poche centinaia di persone che, davvero, non possiamo definire tifosi. Fin dai primi minuti di Italia-Albania, che ha attirato una gran cornice di pubblico, dalla curva ospite sono piovuti in campo diversi fumogeni. Nonostante i ripetuti avvertimenti arrivati dallo speaker dello stadio 'Barbera', il lancio è proseguito anche nel secondo tempo fino a costringere l'arbitro Vincic a sospendere il match per 5' a causa della visibilità eccessivamente ridotta in campo.



L.P.