Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis pensa alla clausola

24/03/2017 21:51

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO INSIGNE / Il Napoli continua a trattare con Lorenzo Insigne. L'obiettivo è trovare l'intesa economica per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2019, ma soprattutto quella relativa ai diritti di immagine, un nodo sempre complicato da sciogliere quando si tratta con De Laurentiis. Non solo: come riporta 'gazzamercato', il patron azzurro vorrebbe inserire nell'accordo anche una clausola rescissoria valida solo per l'estero da 100 milioni di euro.

Come vi abbiamo rivelato, Insigne chiede un ingaggio di 3,5-4 milioni all'anno (con una percentuale sui diritti di immagine) mentre l'ultima offerta del Napoli si attesta sui 3 milioni a salire.

D.G.