Calciomercato Napoli, Zapata per Keita: Lotito dice no!

24/03/2017 21:39

CALCIOMERCATO NAPOLI KEITA ZAPATA LOTITO / Il Napoli è forte su Keita Balde Diao. Aurelio De Laurentiis si è già mosso per portare in azzurro l'attaccente senegalese che ha un contratto in scadenza nel 2018 con la Lazio: come riporta 'Sport Mediaset', il numero uno partenopeo avrebbe offerto al collega Claudio Lotito il cartellino di Duvan Zapata, attaccante colombiano in prestito all'Udinese, per abbassare le pretese sul suo gioiello. La risposta del presidente capitolino è stata però negativa: per privarsi di Keita vuole 25 milioni di euro.

D.G.