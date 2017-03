24/03/2017 21:25

CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO DE ROSSI / Il matrimonio tra la Roma e Daniele De Rossi è destinato a proseguire. Come riferisce 'Sky Sport', il centrocampista giallorosso è vicinissimo a firmare il rinnovo: per lui è pronto un biennale da 2,5 milioni all'anno. L'attuale contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno 2017.

D.G.