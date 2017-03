Bologna, Donadoni: "Abbiamo un progetto di crescita importante"

24/03/2017 20:38

BOLOGNA DONADONI VERDI / Il Bologna ha rialzato la testa. Dopo aver attraversato un periodo nero, i felsinei sono reduci da due vittorie di fila che regalano fiducia e entusiasmo: "Abbiamo passato un periodo delicato prima delle ultime due vittorie contro Sassuolo e Chievo - ha ammesso il tecnico Roberto Donadoni a 'Radio 24' - Come si lavora in quei momenti? Puntando soprattutto sul fattore mentale: ho cercato di tenere i ragazzi tranquilli, infondendo loro serenità, ma anche la consapevolezza che quel che si stava facendo evidentemente non era abbastanza. Abbiamo lavorato sui piccoli difetti di ognuno, cercando di incidere sui dettagli, che messi tutti insieme possono fare la differenza. Se ogni giocatore migliora qualcosa, tutta la squadra ne trae beneficio".

Il tecnico si è poi soffermato sulle mosse future della dirigenza: "C'è un progetto di crescita importante, l’obiettivo del Presidente e della Società è quello di migliorare anno dopo anno. Questa consapevolezza si può riflettere anche sul presente, perché è chiaro che i giocatori avranno sempre maggiori motivazioni sapendo che tutto quello che fanno si inserisce in un'ottica di crescita costante del club".

D.G.