Argentina, Icardi ancora fuori. E Wanda si 'sfoga' su Twitter

24/03/2017 21:12

ARGENTINA ICARDI WANDA / Niente da fare. Nonostante la squalifica di Gonzalo Higuain, che è pronto a tornare in Italia in anticipo, per Mauro Icardi in nazionale non c'è spazio. Il Ct dell'Argentina, Edgardo Bauza, ha deciso oggi di sostituire l'attaccante della Juventus con Lucas Alario del River Plate. Scelta che ha lasciato perplessi in molti, soprattutto, ed inevitabilmente, Wanda Nara. La moglie ed agente del capitano dell'Inter, infatti, ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: "Il finale del film è sempre lo stesso se non cambiano la storia e i protagonisti". Una 'frecciata' in piena regola, che fa riferimento anche agli ultimi risultati deludenti della selezione argentina.



L.P.