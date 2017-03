Calciomercato Inter, l'agente di Brozovic allo scoperto: "Contatti con club inglesi"

24/03/2017 20:22

CALCIOMERCATO INTER AGENTE BROZOVIC / L'ombra di José Mourinho sui gioielli dell'Inter. Dopo le voci sulla possibile offerta per Ivan Perisic, in Croazia rilanciano l'interesse del Manchester United anche nei confronti del connazionale e compagno di squadra Marcelo Brozovic. Voci che assumono maggior consistenza in seguito alle dichiarazioni dell'agente del centrocampista, Miroslav Bicanic, che ai microfoni di 'Index' ha svelato: "Non possiamo fare i nomi, ma ci sono diverse squadre inglesi che stanno seguendo Marcelo e siamo in contatto con loro. Brozovic sarà obiettivo caldo di molti club la prossima estate. Adesso ha recuperato dall’infortunio al piede ed è pronto”.

L.P.