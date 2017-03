VIDEO - Miami Open, Vieri scatenato per Fognini!

24/03/2017 19:46

VIERI FOGNINI - Non si ferma mai Christian Vieri. Dopo le infinite partitelle a foot-volley, l'ex bomber insieme all'inseparabile Bombardini hanno raggiunto le strutture del Miami Open di tennis per sostenere l'amico Fabio Fognini, impegnato nel match di secondo turno contro il portoghese Joao Sousa. Clima subito 'caldo' in tribuna, con i due ex calciatori che hanno incitato fin dal pre-partita il tennista ligure al momento del suo ingresso in campo. "Sta già a litigare", scherzano Vieri e Bombardini nel video postato su Instagram riferendosi a Fognini.



G.M.