24/03/2017 19:38

ARGENTINA ALARIO ICARDI / Niente da fare: per Mauro Icardi la convocazione in Nazionale non arriva neanche questa volta. Dopo la squalifica di Higuain, il ct dell'Argentina Edgardo Bauza ha convocato un altro attaccante: niente spazio per il capitano dell'Inter ma chiamata per Alario del River Plate. Altri nuovi convocati sono Matías Caruzzo (San Lorenzo) e Iván Marcone (Lanus).

B.D.S.