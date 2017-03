Real Madrid, Odegaard non ingrana: "Colpa della sala pesi"

24/03/2017 19:02

REAL MADRID ODEGAARD / Continua a far discutere la mancata esplosione di Odegaard, talento norvegese del Real Madrid ora in prestito all'Heerenveen. André Bergdolmo, ex giocatore del Strømsgodset, squadra dove Odegaard ha iniziato a giocare, a 'soccernews' ha affermato: "Nel Castilla è migliorato ma è nell'Heerenveen che ha capito cosa significa essere professionali. Probabilmente a Madrid ha lavorato troppo in sala pesi. In Norvegia tutta la squadra era concentrata su Odegaard, 9 giocatori lavoravano per lui. Forse è meglio che sia tornato in Olanda, l'Heerenveen è l'unico club in cui ha davvero imparato qualcosa. Al Real Madrid aveva troppa pressione addosso".

B.D.S.