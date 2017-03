Calciomercato Juventus, Guardiola fa ricco il Bayern per Coman

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

24/03/2017 18:46

JUVENTUS CITY BAYERN COMAN - Prepotente inserimento del Manchester City per Kingsley Coman. Pep Guardiola farebbe sul serio per il giovane talento francese e lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri per la prossima sessione estiva del calciomercato. Il classe '96, come più volte ribadito dal Bayern Monaco, per il calciomercato Juventus verrà riscattato a fine stagione dal club campione di Germania versando 21 milioni di euro alle casse della 'Vecchia Signora'.

Calciomercato Juventus, c'è l'offerta del Manchester City per Coman

Ma il futuro in terra bavarese del Nazionale transalpino non sarebbe però così scontato stando agli ultimi rumors che trapelano dal Regno Unito. Guardiola, infatti, sarebbe ormai da tempo un estimatore del giovane attaccante e lo vorrebbe nello scacchiere del suo City a partire dal prossimo luglio. Pur di convincere il Bayern a non trattenere Coman - scrive il 'Daily Mirror' - i 'Citizens' potrebbero staccare un assegno di oltre 45 milioni di euro. Difficilmente i tedeschi apriranno ad una trattativa per la cessione del 20enne giocatore, anche se un'offerta faraonica al club e allo stesso Coman potrebbe far vacillare il Bayern. Lo scenario che al momento non sembra in discussione è il riscatto dalla Juventus del calciatore originario della Guadalupa.