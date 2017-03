ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/03/2017 18:42

PANCHINA ALGERIA BATISTA CANEDA / Doppia opzione per la panchina dell'Algeria: la federcalcio africana, che da poco ha eletto un nuovo presidente, è alla ricerca di un nuovo allenatore per guidare la Nazionale. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per il posto di ct, libero dalla fine della coppa d'Africa, la FAF sta valutando i nomi di Sergio Batista e Raul Caneda.