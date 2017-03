Italia-Albania, formazioni: Ventura pensa a una mossa a sorpresa

24/03/2017 18:15

ITALIA ALBANIA FORMAZIONI ROMAGNOLI / Possibile sorprese nell'Italia che oggi scenderà in campo contro l'Albania nelle qualificazioni ai Mondiali 2018. Il ct Ventura, come riferisce 'corrieredellosport.it', potrebbe lanciare dal primo minuto Alessio Romagnoli, apparso tra i più in forma tra gli azzurri. A fargli posto potrebbe essere uno tra Barzagli e Bonucci, con il secondo che ha saltato qualche allenamento ad inizio settiana per influenza. Per il resto confermato il 4-2-4 con Insigne e Candreva al fianco della coppia gol Immobile-Belotti.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ALBANIA

Italia (4-2-4): Buffon; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, De Sciglio; De Rossi, Verratti; Candreva, Immobile, Belotti, Insigne. All. Ventura.

Albania (4-5-1): Strakosha; Hysaj, Veseli, Ajeti, Agolli; Roshi, Kukeli, Memushaj, Basha, Llullaku; Sadiku. A.. De Biasi.