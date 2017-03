Stadio della Roma, Frongia: "Entro il 5 aprile importanti novità"

Andrea Corti (@cortionline)

24/03/2017 18:05

FRONGIA ROMA LAZIO - L'Assessore allo Sport Daniele Frongia ha parlato ai microfoni di 'Ansa-Alanews' e Calciomercato.it a margine del congresso elettivo Us Acli a Roma: "Il Flaminio nuova casa del rugby? Stiamo ancora in una fase preliminare: stiamo attendendo l'esito del nostro concorso internazionale presso la Getty Foundation per fare uno studio sull'impianto per vedere in che stato versa in questo momento. Stiamo raccogliendo molte proposte e lo faremo ancora nel prossimo mese. Quella del rugby non è l'unica proposta. La Lazio non è interessata, il presidente Lotito lo ha ribadito più volte. Lo Stadio della Roma? Entro il 5 aprile sicuramente ci saranno importanti novità. Se c'è il rischio di una nuova conferenza dei servizi? Io credo che resteremo nei tempi".