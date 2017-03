24/03/2017 17:55

CALCIOMERCATO DROGBA MLS / Didier Drogba non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Secondo il quotidiano spagnolo 'Sport', il 39enne ex bomber di Chelsea e Montreal Impact sarebbe vicino al ritorno negli Usa. Cercato anche dagli svizzeri del Sion nelle scorse settimane, adesso l'ivoriano sarebbe in trattativa con i Phoenix Rising, club che milita nella USL Professional Division.

R.A.