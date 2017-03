24/03/2017 17:48

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Kalidou Koulibaly apre alla Premier League. Corteggiato da varie squadre inglese, il difensore del Napoli ha parlato a 'talksport' del suo futuro: "Mi farebbe piacere giocare in Inghilterra, ma ora sono al Napoli. In futuro non si sa mai...Ora mi concentro con il mio club, la prossima stagione vedremo cosa farò. Penso di rimanere a Napoli, ma non si sa mai. Ora non posso parlarne, vedremo..."

B.D.S.