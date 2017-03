Calciomercato Roma, agente Emerson: "Inter? Grandi club pensano a lui"

24/03/2017 17:40

CALCIOMERCATO ROMA EMERSON / "Ha sempre lottato non abbattendosi mai. Deve tanto a Spalletti ma anche a Sabatini che lo ha voluto alla Roma". Così a 'LaRoma24.it' Vincenzo Ceccarelli, agente di Emerson Palmieri. Da oggetto misterioso, il terzino brasiliano è diventato un punto fermo della squadra giallorossa e desiderio di mercato di molti grandi club, Inter e Chelsea su tutti: "E' ricercato da società importanti, ma questo è normale considerate le prestazioni e il fatto che in Europa e nel mondo non ci siano tanti bravi terzini sinistri. E lui oggi non è ancora al cento per cento del suo potenziale... Comunque Emerson è già in un grande club e al momento non pensa a un futuro altrove - ha sottolineato Ceccarelli prima di caldeggiare, in conclusione, il possibile approdo del suo assistito nella Nazionale italiana - Come ha detto il ct Ventura, se la deve meritare sul campo. Nel caso di una convocazione sarebbe sicuramente la persona più felice del mondo".

R.A.