Inter, Icardi ko: le sue condizioni

24/03/2017 17:07

INTER INFORTUNIO ICARDI - Soltanto un po' di paura, l'allarme è subito rientrato. Mauro Icardi non si è allenato questa mattina a causa di una botta rimediata nella seduta di giovedì, con l'attaccante argentino che resterà a riposo precauzionale anche nell'allenamento di domani come riporta l'agenzia 'Ansa'. Nulla di preoccupante per Icardi, con Pioli che non lo ha voluto rischiare vista la sosta delle Nazionali nel weekend, con l'ex Barcellona e Sampdoria nuovamente escluso da Bauza nelle convocazioni dell'Argentina.



G.M.