Calciomercato Inter, Mazzarri prova lo 'sgarbo' per un attaccante

24/03/2017 17:17

CALCIOMERCATO INTER SCHICK MAZZARRI / Walter Mazzarri rischia di rovinare i piani di mercato dell'Inter. Secondo l'inglese 'Harrowtimes.co.uk', l'ex tecnico nerazzurro ora alla guida del Watford ha messo nel mirino Patrick Schick, il giovane attaccante della Sampdoria - rivelazione dell'attuale campionato di Serie A - sul quale i nerazzurri appaiono in vantaggio rispetto a tutti gli altri grandi club italiani. Il classe '96 ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, cifra alla portata del gruppo Suning come della famiglia Pozzo, proprietaria del club guidato dal toscano. Tuttavia il club di Massimo Ferrero ha intenzione di rinnovare il contratto di Schick, in scadenza nel giugno 2020, alzando la clausola fino a 35-40 milioni di euro.

R.A.