24/03/2017 17:00

ROMA FAZIO INFORTUNIO / Allarme Fazio per la Roma: il difensore argentino si è fermato durante la partitella in famiglia tra la squadra di Spalletti e la Primavera guidata da De Rossi. Il calciatore ha accusato un fastidio alla coscia destra, è uscito dal campo e si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla parte dolorante. Da valutare le sue condizioni.

B.D.S.