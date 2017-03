Italia-Albania, Donadoni: "Vittoria obbligatoria, ma non sottovalutiamo De Biasi"

24/03/2017 17:01

ITALIA DONADONI / Stasera al 'Renzo Barbera' di Palermo l'Italia di Ventura affronterà l'Albania di Gianni De Biasi. Gli Azzurri devono vincere per restare al comando del girone B di qualificazione al Mondiale 2018, sperando magari in un passo falso della Spagna che giocherà in casa contro Israele, secondo con un punto in meno: "Questa partita è troppo importante per noi e va assolutamente vinta - ha sottolineato Roberto Donadoni al programma 'Tutti Convocati' in onda su 'Radio 24' - Certo, l'avversario non è dei più semplici: l'Albania ha fatto e sta facendo un percorso straordinario che merita i nostri complimenti. De Biasi ha dimostrato di avere grandi capacità e un notevole spessore umano, aspetto che non va sottovalutato". Il tecnico del Bologna, ct azzurro dal 2006 fino alla conclusione di Euro 2008, è fiducioso per il futuro dell'Italia calcistica: "Le prospettive sono ottime, la nuova generazione fa ben sperare".

R.A.