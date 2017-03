Calciomercato Palermo, Baccaglini: "Offerta da 20 milioni per Nestorovksi"

24/03/2017 16:44

CALCIOMERCATO PALERMO BACCAGLINI NESTOROVSKI / Il Palermo ha rifiutato 20 milioni di euro per Nestorovski. E' il patron rosanero, Paul Baccaglini, a confermarlo a 'Sky': "Abbiamo rifiutato 20 milioni dalla cina per Nestorovski. Volevamo tenere il gruppo unito per arrivare più forti che mai alla salvezza. Abbiamo voluto continuare a credere in questa direzione. Per noi la salvezza è l'obiettivo stagionale. Abbiamo parlato con lui e gli abbiamo spiegato il nostro progetto e lui ci ha dato delle conferme: credo possa essere parte integrante del futuro del Palermo".

B.D.S.