Cina, pestone a Witsel: squalifica esemplare!

24/03/2017 16:37

CINA SQUALIFICA WITSEL - Punizione esemplare per Qin Sheng, resosi protagonista in negativo del pestone a Witsel lo scorso 11 marzo nel match della China Premier League tra Shanghai Shenhua e Tianjin Quanjian. Oltre alla multa di 40 mila euro e alla sospensione del proprio club, il giocatore del club di Shanghai è stato squalificato per sei mesi dalla Federazione cinese. Stagione quindi già finita per Qin Sheng, che avrà modo e tempo per redimersi dal brutto episodio nei confronti del centrocampista belga.



G.M.