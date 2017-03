Juventus, da Buffon a Donnarumma e Meret: passato, presente e futuro tra i pali

Oscar Maresca

24/03/2017 17:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS PORTIERI / La Juventus, la Nazionale e le 1000 presenze in carriera. Gianluigi Buffon, nella partita di questa sera che vedrà opporsi Italia e Albania, toccherà lo storico traguardo delle mille partite giocate. Secondo giocatore italiano di sempre per presenze totalizzate: davanti a lui solo Paolo Maldini, arrivato a quota 1028 prima di ritirarsi. Sebbene siano passati 22 anni dal suo esordio, Buffon non ha nessuna intenzione di ritirarsi. "Sono felice ed orgoglioso di essere ancora qui con Donnarumma e Meret. Me la prendo con tranquillità", ha affermato in un'intervista dopo la conferenza di presentazione di Italia-Albania. Ben 21 anni di differenza fra Buffon e Donnarumma, presente e futuro dell'Italia e chissà, viste le voci di calciomercato, forse anche della Juventus.

Da Buffon a Donnarumma e Meret: la Juventus pesca in Nazionale

I due giovani portieri italiani Donnarumma e Meret, convocati dal ct Ventura per le prossime due sfide che attendono l'Italia, sembrerebbero essere i principali indiziati a vestire un giorno la maglia della 'Vecchia Signora'. Il calciomercato Juventus parla da tempo di un possibile approdo dei due in bianconero. La concorrenza è però tanta, ma soprattutto Buffon per ora non ha intenzione di concedere spazio a nessun'altro nella sua Juve. L'attuale numero uno bianconero ha infatti ribadito a più riprese che ai Mondiali di Russia 2018 vuole esserci. Dopo la competizione, deciderà poi il suo futuro. Per almeno un altro anno quindi Buffon continuerà a difendere i pali della Juve e dell'Italia. Proverà poi a superare anche le 1028 di presenze di Maldini, traguardo che gli permetterà di entrare, ancora una volta, nella storia del calcio.