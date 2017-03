Calciomercato Napoli, da Perin a Meret: ecco la lista dei 'dodici' per l'estate

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

24/03/2017 16:25

MERCATO NAPOLI PORTIERI / Pepe Reina spaventa il Napoli e riapre una vecchia ferita di calciomercato. Il portiere spagnolo è tornato in anticipo dal ritiro della sua Nazionale per un problema muscolare, che è una vera tegola in vista della doppia sfida contro la Juventus fra il 2 e il 5 aprile. Perdere il primo portiere è un problema per tutti, ma per il Napoli lo è un po' di più. Reina potrebbe prendere parte al match, l'ottimismo sul suo recupero cresce, ma qualora non ce la facesse c'è un punto interrogativo enorme sul suo sostituto. Da Perin a Meret, passando per Szczesny: vediamo il piani di calciomercato del Napoli per il prossimo anno.

Rafael, Sepe e quell'errore di valutazione: il Napoli ha due 'terzi' portieri

A disposizione ci sono Rafael e Sepe, non certo gli ultimi arrivati, ma Maurizio Sarri ha dimostrato di non avere troppa fiducia in loro. E si sa, per un numero 1 sentire la fiducia dell'ambiente è tutto, o quasi. Rafael e Sepe, più che due 'vice', sembrano due terzi portieri, dal momento che finora Reina ha saltato solo la gara di Coppa Italia contro lo Spezia a beneficio del brasiliano, per poi scendere in campo anche in Tim Cup. Ecco perché il mercato Napoli del prossimo anno avrà fra le priorità l'acquisto di un portiere che possa raccogliere l'eredità di Reina e all'occorrenza sostituirlo senza patemi.

A giugno si torna sul mercato dei portieri: la lista del Napoli per il '12'

La lista di Giuntoli è bella corposa e parte da lontano. E' infatti più di un anno che il Napoli ha messo gli occhi su Mattia Perin, classe '92, portiere del Genoa alle prese con una dura riabilitazione dopo il secondo infortunio consecutivo al ginocchio. Per l'estate sarà pronto ed è lì che gli azzurri potrebbero affondare il colpo, magari proponendo in contropartita Duvan Zapata, vecchia passione del Genoa. A Perin Napoli piace, e non poco, come dimostra anche la recente visita in città per incontrare l'amico Pavoletti. Altro nome sul taccuino è quello del 20enne Alex Meret, autore di un gran campionato alla Spal ma di proprietà dell'Udinese. Per lui forse c'è però bisogno di una squadra 'di passaggio', che possa far maturare ulteriormente il portierino fresco di convocazione in Nazionale. Le alternative ci sono, ma sono più defilate. Il '94 Cragno del Benevento, il '90 Chichizola dello Spezia, oppure Neto ('89) della Juventus, se i bianconeri dovessero tornare anche loro sul mercato. Attenzione anche a Szczesny, che tornerà all'Arsenal e potrebbe interessare Napoli e Juve, e a Koen Casteels del Wolfsburg. Due piste estere (almeno, il polacco lo sarà a partire da giugno) e un po' meno praticabili, anche perché darebbero più 'fastidio' a Reina, che almeno per il prossimo anno dovrebbe essere confermato come l'unico titolare indiscusso della porta azzurra. Salvo sorprese.