Roma, El Shaarawy: "Qui c'è un gruppo importante e allegro. Con Salah..."

24/03/2017 16:50

ROMA EL SHAARAWY / "Per diventare un calciatore importante le qualità non bastano. Servono anche testa, determinazione, sacrificio e umiltà". Lo ha detto Stephan El Shaarawy rispondendo alle domande dei tifosi giallorossi sulla pagina Facebook della Roma: "La mia infanzia è stata caratterizzata principalmente da studio e calcio - ha detto l'attaccante, che potrebbe essere un protagonista della prossima sessione di calciomercato - Mi sono diplomato riuscendo allo stesso tempo a raggiungere precocemtente il calcio dei grandi".

"L'esordio a 16 anni è stato un momento significativo per me, entrai al posto di Jankovic che aveva i crampi - ha ricordato El Shaarawy - Fu un debutto da sogno, in quel momento ho capito che questo sport sarebbe davvero potuto diventare anche la mia professione. La passione per il calcio è nata grazie a mio padre e poi è accresciuta sui campetti sotto casa. Alcuni giorni fa ci sono tornato ed è stato emozionante".

Roma, El Shaarawy: "C'è un grande gruppo. Legato a Salah"

Le news Roma riportano che, date le origini egiziane, abbia un eccellente feeling con Salah. Il classe '92 conferma: "Ho un grande rapporto con Mohamed, ora sta imparando anche l'italiano quindi la nostra comunicazione non potrà che migliorare. Andiamo spesso a cena insieme dopo le partite, però posso dire che questa Roma ha un gruppo importante. Sono tutti disponibili e allegri, specie i brasiliani. La loro solarità è un aiuto per la squadra".

R.A.