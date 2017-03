Calciomercato Inter, Mourinho vola da Perisic

24/03/2017 16:04

CALCIOMERCATO INTER MOURINHO PERISIC / Le sirene della Premier League risuonano sempre più forti per Ivan Perisic: dopo l'offerta da 35 milioni che il Liverpool avrebbe pronta per lui, ora è la volta del Manchester United muoversi per l'esterno dell'Inter. Come riferisce il 'Sun', Josè Mourinho questa sera sarà in Croazia per assistere alla sfida tra la Nazionale padrone di casa e l'Ucraina. Il viaggio del manager portoghese vede come obiettivo proprio Perisic per il quale da Manchester potrebbe arrivare un'offerta di 40 milioni di euro.

B.D.S.