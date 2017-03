Calciomercato Juventus, Bentancur si annuncia: "E' tutto fatto"

24/03/2017 16:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Il calciomercato Juventus può vantare già il primo acquisto della prossima stagione. Seguito da diverso tempo ed opzionato già ai tempi della cessione di Tevez, il club bianconero si è aggiudicato il giovane centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur. A dare l'annuncio è stato lo stesso giocatore in una intervista a 'Radio Espn': "Con la Juventus è tutto fatto, più avanti si vedrà quando andrò a Torino per le visite mediche. Adesso voglio soltanto stare tranquillo e pensare al Boca Juniors: voglio diventare campione con questa maglia. La mia famiglia mi aiuta a stare con i piedi per terra. Voglio lasciare questo club con un titolo. Da qui in avanti si gioca sino alla morte". Parole che fanno capire già ai tifosi bianconeri di che giocatore si tratta.

Calciomercato Juventus, una stagione in prestito per Bentancur?

Nella prossima sessione estiva di calciomercato la Juventus si appresta a rivoluzionare il suo reparto mediano. Da Marchisio a Khedira passando per Sturaro e Lemina, in pochi sono certi di restare a Vinovo al 100%. In entrata si darà un nuovo assalto al Lione per il francese Tolisso, ma non mancano altri obiettivi. In tutto questo quale ruolo riuscirà a ritagliarsi Bentancur? In Sud America si è guadagnato il soprannome di 'nuovo Pogba', ma va valutato il suo impatto con un calcio totalmente diverso come quello italiano. Ecco perché non si esclude che, al termine del ritiro, i bianconeri possano decidere di 'parcheggiarlo' in prestito per una stagione in una squadra di seconda fascia in Serie A.

M.R.