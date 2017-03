Calciomercato Juventus, assalto a Dybala: tripla carta del Real Madrid

24/03/2017 15:39

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID / Il Real Madrid è pronta a giocarsi una tripla carta pur di mettere le mani su Paulo Dybala. Come si legge su 'Diario Ok', il presidente del club spagnolo Florentino Perez avrebbe intenzione di venire incontro alle elevate richieste della Juventus inserendo un'importante contropartita tecnica oltre ad un alto conguaglio. In particolare i bianconeri potrebbero scegliere uno tra Isco, James Rodriguez e Morata (il cui valore si aggira intorno a i 40-50 milioni di euro, nonostante nessuno dei tre sia un titolare di Zidane) più un conguaglio economico di 60 milioni di euro.

B.D.S.