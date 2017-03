24/03/2017 15:40

ITALIA ALBANIA MONDIALI / L'Italia ospita a Palermo l'Albania nel quinto turno del girone G di qualificazione ai Mondiali 2018. La squadra di Ventura deve vincere per tenere il passo della Spagna, mentre quella di De Biasi sogna il colpaccio per restare in corsa almeno per la seconda posizione. Ecco lo speciale di Calciomercato.it sulla supersfida di stasera.

M.R.

