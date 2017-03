Napoli, Callejon 'rimprovera': "Per vincere serve la testa giusta"

24/03/2017 14:50

NAPOLI CALLEJON / Josè Maria Callejon ha parlato a 'Kiss Kiss Napoli' del momento della squadra azzurra. Nelle news Napoli si parla già del doppio confronto con la Juventus e l'esterno spagnolo non fa eccezione: "Ora serve un po' di divertimento in questa settimana. Nel primo tempo di Empoli quasi tutti abbiamo fatto bene, poi nel secondo tempo non eravamo con la testa giusta. Bisogna lavorare fino all'ultimo minuto".

Poi si entra in clima Juventus: "Vogliamo un 'San Paolo' pieno, tutti carichi per il campionato e per arrivare insieme alla finale di coppa Italia. Vogliamo il secondo posto e dobbiamo lavorare perché contro i bianconeri sarà difficile. Serve la testa giusta". Contro la Juventus potrebbe mancare Reina: "Sta facendo dei test, speriamo possa recuperare".

Callejon immagina cosa potrebbe dire vincere uno scudetto a Napoli: "Sarebbe meraviglioso, un sogno per tutti, vincere qui a Napoli è sempre difficile. Amo questa città. La gente è meravigliosa, ti apre le porte di casa, come in Spagna".

Napoli, Callejon: "Dobbiamo sentirci una squadra importante"

Inevitabile parlare della sfida contro il Real Madrid, squadra dalla quale è approdato a Napoli quache calciomercato fa: "Per 55’ minuti abbiamo giocato alla pari con loro, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Queste partite di altissimo livello, i dettagli fanno la differenza. Dobbiamo imparare queste cose per il futuro. Anche loro hanno detto che non avevano visto giocare una squadra come la nostra. Noi sentiamo di essere una squadra importante, ma serve maggior consapevolezza. Anche chi è in panchina o tribuna deve essere consapevole che siamo una squadra forte, possiamo vincere qualcosa”.

Ultima battuta sulla sfida di questa sera tra Insigne e Hysaj: "Si conoscono bene, sarà una bella partita".

B.D.S.