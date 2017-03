Calciomercato, UFFICIALE il ritiro di Kuranyi. "E' il momento di fare altre cose"

24/03/2017 14:30

CALCIOMERCATO KURANYI / Kevin Kuranyi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. A 35 anni il centravanti tedesco di origini brasiliane, senza contratto dallo scorso giugno dopo l'esperienza all'Hoffenheim, ha ufficializzato il suo ritiro: "E' giunto il momento di fare altre cose. Avevo diverse offerte anche dal Brasile e ci ho pensato per giorni. Ma ho deciso di rimanere vicino alla famiglia, a Stoccarda. Va bene così, ho disputato una buona carriera". In carriera ha segnato 234 gol in 609 presenze e vinto una Coppa di Germania con lo Schalke 04.

M.R.